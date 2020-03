Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Geld aus Opferstock gestohlen + Kreisstraße nach Unfall gesperrt + Einbruch + Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss + Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt + 13.000 Euro Schaden nach Unfall

Landkreis Osterholz (ots)

Geld aus Opferstock gestohlen

Worpswede. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen Geld aus einem Opferstock einer Kapelle in der Hembergstraße. Die Unbekannten betraten die Kapelle nach derzeitigen Erkenntnissen während der Öffnungszeiten und hebelten schließlich das Behältnis auf. Im Anschluss ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04792-1235 bei der Polizeistation in Worpswede zu melden.

Kreisstraße nach Unfall gesperrt

Worpswede. Einen Unfall auf der Kreisstraße 11 verursachte der 60-jährige Fahrer eines Transporters am Dienstagmorgen. Der Mann war auf der Osterholzer Straße in Richtung Findorffstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und daraufhin in den Gegenverkehr lenkte. Dort kollidierte er mit dem Anhänger eines entgegenkommenden 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 60-Jährige und sein 55 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. An dem Anhänger entstand ein Totalschaden. Außerdem konnte der Transporter nicht mehr weiterfahren. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Neben der Polizei waren vor Ort Kräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Zudem war die Kreisstraße für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Einbruch in Kirchengemeinde

Lilienthal. Zu einem Einbruch in das Gebäude einer Kirchengemeinde kam es am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße "St. Jürgen". Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Hambergen. Einen 45 Jahre alten Mann kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend in der Bahnhofstraße. Der 45-Jährige war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde das Kleinkraftrad zur genauen Überprüfung sichergestellt.

Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31 Jahre alten Autofahrer und einer 50-Jährigen kam es am Dienstagmorgen in der Siemensstraße. Der 31-Jährige übersah beim Abbiegen von der Edisonstraße in die Siemensstraße das Auto der 50 Jahre alten Frau und verursachte eine Kollision. Hierbei wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

13.000 Euro Schaden nach Unfall

Lilienthal. Zwei Autos wurden am Dienstagnachmittag nach einem Zusammenstoß abgeschleppt. Ein 58 Jahre alter Autofahrer verursachte beim Abbiegen von der Kreisstraße 8 in die Straße "Heidloge" einen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 60-Jährigen. Verletzt wurde durch die Kollision niemand. Das Fahrzeug der Frau wurde aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.

