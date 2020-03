Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugang zu einer Wohnung + Außenspiegel entwendet + Unfälle + Einbrüche + Mann von Hund gebissen - Zeugen gesucht + Unter Drogeneinfluss unterwegs

Landkreis Verden (ots)

Außenspiegel entwendet

Langwedel. Den Diebstahl von zwei Außenspiegeln eines Wohnmobils brachte eine 61 Jahre alte Frau am Montagmorgen zur Anzeige. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag in einer Grundstückszufahrt in der Straße "An der Eisenbahn" abgestellt. Durch das Entfernen der elektronischen Außenspiegel entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer bei der Polizeistation in Langwedel melden.

Einbruch gescheitert

Langwedel. Ein Einbruch in Praxisräume in der Große Straße gelang am Montag zwischen 06:45 Uhr und 07:30 Uhr nicht. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterten hierbei jedoch und ergriffen unerkannt die Flucht.

Mögliche Zeugen zu der Tat können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Oyten / A 1. Einen 25 Jahre alten Mann kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Montagmorgen auf der Autobahn 1. Ein bei der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet wurde. Gegen ihn wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Mann von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Ottersberg. Bereits am vergangenen Freitag wurde ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer von einem Hund ins Bein gebissen. Der 63-Jährige war am späten Nachmittag auf der Straße "Zum Karolsfeld" unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Mann entgegenkam. Dieser führte einen Hund an einer langen Leine. Als der Fahrradfahrer den Hund passierte, biss dieser zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der bislang unbekannte Tatverdächtige daraufhin unter anderem über angrenzende Ackerflächen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Ermittlungen ist der unbekannte Mann circa 45 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil bekleidet. Hierbei dürfte es sich um Sportbekleidung gehandelt haben.

Mögliche Zeugen, die auf den Mann mit dem Hund aufmerksam geworden sind oder das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer an die Polizeistation in Ottersberg zu wenden.

Wohnungstür aufgebrochen

Ottersberg. Eine Wohnungstür in der Straße "Am Damm" brachen bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 11 Uhr und 16:30 Uhr auf. Ob die Täter die Wohnung im Anschluss betreten haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden

Auto nach Unfall abgeschleppt

Ottersberg. Ein Schaden von rund 7000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagmittag in Posthausen. Zu dem Zusammenstoß zwischen einer 62 Jahre alten Autofahrerin und einem ebenfalls 62-jährigen Mann kam es auf einem Parkplatz, als die 62-Jährige diesen befuhr und der 62 Jahre alte Mann ausparkte. Aufgrund der starken Beschädigungen nach dem Zusammenstoß musste das Auto der Frau abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ohne Führerschein unterwegs

Thedinghausen. Den 23-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads kontrollierten Polizeibeamte am Montagnachmittag in Lunsen Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist und das Kleinkraftrad nicht versichert ist. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugang zu einer Wohnung

Achim. Zutritt zur Wohnung einer 83-Jährigen verschafften sich am Montagmittag nach derzeitigen Erkenntnissen zwei bislang unbekannte Männer. Einer der Tatverdächtigen gab sich als Mitarbeiter einer Installateur-Firma aus und gelangte unter diesem Vorwand in die Wohnung in der Borsteler Landstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gemeinsam mit der 83-Jährigen im Badezimmer auf, als eine weitere bislang unbekannte Person die Wohnung betrat und eine EC-Karte entwendet. Im Anschluss verließen die beiden Personen die Wohnung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise ebenfalls auf die Männer aufmerksam geworden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang vorhandene Türspaltsperren oder Türketten vor dem Öffnen zu benutzen und die Tür nur gesichert zu öffnen. Außerdem sollten nur Handwerker hereingelassen werden, die selbst bestellt oder beispielsweise durch die Hausverwaltung angemeldet wurden. Bei einem Zweifel sollte beispielsweise der angebliche Betrieb zur Prüfung angerufen werden. Weitere Präventionshinweise können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Mofafahrer nach Unfall leicht verletzt

Achim. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 20 Jahre alten Autofahrer und einem 15-jährigen Mofafahrer kam es am Montagvormittag. Der 20-Jährige übersah beim Abbiegen von der Straße "Am Freibad" auf die Borsteler Straße den Mofafahrer und verursachte einen Zusammenstoß. Der 15-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Außerdem entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Vier Personen nach Unfall leicht verletzt

Achim. Zu einem Zusammenstoß mit mehreren verletzten Personen kam es am Montagvormittag auf der Landesstraße 167. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin kam von der Autobahn 27 und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen beim Einbiegen in die Embser Landstraße das Auto eines 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 72-Jährige leicht verletzt wurde. Der 35-Jährige und zwei Mitfahrer im Alter von 32 und 22 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.

Auto nach Unfall auf Autobahn abgeschleppt

Achim / A 27. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 42 Jahre alten Transporter-Fahrer und einer 30-jährigen Autofahrerin kam es am Montagmittag auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Als die 30-Jährige verkehrsbedingt bremste, konnte der Fahrer des Transporters nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrzeuge wurden jedoch abgeschleppt und es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

