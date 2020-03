Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ERGÄNZUNG/KORREKTUR: Brand verursacht geringen Sachschaden + Mehrere Fahrzeugteile ausgebaut + Schwerer Raub am Bahnhofsvorplatz + Unfallflucht + Einbruch in Supermarkt + ...

Landkreis Verden (ots)

Brand verursacht geringen Sachschaden

Verden. Mehrere Gegenstände im Außenbereich eines Gebäudes in der Obere Straße gerieten am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr in Brand. Das Feuer wurde vom 21 Jahre alten Betreiber des Lokals entdeckt und eigenständig gelöscht. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Es entstand ein geringer Sachschaden. Durch Polizeibeamte wurden noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand möglicherweise durch noch nicht vollständig abgekühlte Asche verursacht.

Mehrere Fahrzeugteile ausgebaut

Achim. Zu einem Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Embser Landstaße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Fahrzeuginneren eines BMW und montierten anschließend fachgerecht unter anderem das Lenkrad und die Mittelkonsole aus. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Nähe zur Straße "Auf dem Wehrfelde" abgestellt. Nach der Tat gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Schwerer Raub am Bahnhofsvorplatz

Achim. Bereits in der vergangenen Woche kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3:25 Uhr zu einem schweren Raub in einem Bäckerladen in der Straße "Bahnhofsvorplatz". Das 52 Jahre alte Opfer befand sich in dem Geschäft, als drei bislang unbekannte Männer zunächst Ware kauften und einer der Männer den 52-Jährigen schließlich schlug und vermutlich mit einer Substanz besprühte. Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich hierbei um Pfefferspray gehandelt haben. Als der 52-Jährige daraufhin auf den Bahnsteig lief, wurde er erneut attackiert. Als der 52-Jährige auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Täter die Flucht. Der Mann wurde durch die Tat leicht verletzt. Außerdem konnte er seine Brille nach der Tat nicht mehr auffinden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist einer der Männer circa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Außerdem hat er eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Wollmütze und einem schwarz-grün-weißen Schal bekleidet. Der Mann spricht außerdem Französisch. Der zweite Mann ist nach derzeitigen Erkenntnissen circa 1,8 Meter groß und ebenfalls 18 bis 25 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und kurze, braune Haare. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Jacke bekleidet. Der dritte Mann ist circa 1,7 Meter groß und ebenfalls schlank. Der Mann hat dunkle Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann mit einem Anorak in den Farben Grün und Türkis bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder denen die drei Männer möglicherweise ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Verden. Einen Zusammenstoß mit einem geparkten Auto verursachte eine bislang unbekannte Person am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Das nun stark beschädigte Auto war in der Straße "Maulhoop" in einer Parkbucht abgestellt, als es zu dem Unfall kam. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer oder die Autofahrerin von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Angaben zur Person und zum Geschehen zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Es wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An dem abgestellten Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem verursachenden Auto um einen Toyota Corolla Verso, der ebenfalls Unfallschäden aufweisen dürfte.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem Toyota geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Einbruch in Supermarkt

Ottersberg. Zutritt zu einem Supermarkt in der Grüne Straße verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Sonntag zwischen 4 Uhr und 6:30 Uhr. Die bislang unbekannten Täter stiegen auf das Dach des Lebensmittelgeschäftes, schlugen ein Fenster ein und durchsuchten das Objekt. Ob bei der Tat Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Von der Straße abgekommen

Blender. Von der Landesstraße 203 kam am Sonntagabend ein 33 Jahre alter Autofahrer ab. Der Mann war in Richtung Blender unterwegs, als er im Bereich der Kurve vor der Weser Brücke aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam und zunächst auf der linken Seite mit der Brückenbegrenzung und im Anschluss rechtsseitig mit dem Bordstein kollidierte. Hierbei verletzte sich der 33-Jährige leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Beschädigungen wurde das Auto des Mannes abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.

Einbruch in Bäckerei gescheitert

Oyten. Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Große Straße versuchten sich bislang unbekannte Einbrecher am Sonntag zwischen 11 Uhr und 21:30 Uhr zu verschaffen. Die unbekannten Täter beschädigten bei ihrem Einbruchsversuch die Eingangstür des Geschäfts. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, können sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell