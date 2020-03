POL-VER: Autoreifen gestohlen + Einbruch gescheitert + Schmuck entwendet + Schwerer Unfall auf B 74

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Autoreifen gestohlen

Schwanewede. Vier Reifen samt Felgen entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Ihlpohler Weg. Die Diebe bockten das Auto zunächst auf und montierten im Anschluss die Autoreifen ab. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2900 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einbruch gescheitert

Ritterhude. Bislang unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in eine Wohnung in der Kiepelbergstraße zu gelangen. Die Täter scheiterten beim Aufhebelen einer Terrassentür und gelangten somit nicht in das Objekt. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Bereits am Samstag entwendeten unbekannte Einbrecher unter anderem Schmuck aus einem Einfamilienhaus im Vielenbruchsweg und somit in unmittelbarer Nachbarschaft (wir berichteten).

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Schmuck entwendet

Lilienthal. Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher am Sonntag zwischen 15 Uhr und 20:30 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten das Haus und entwendeten unter anderem Schmuck. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, können sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck wenden.

Schwerer Unfall auf B 74

Vollersode. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 41 Jahre alten Autofahrer und einer 55-Jährigen kam es am Sonntagnachmittag gegen 14:50 Uhr auf der Bundesstraße 74 zwischen Vollersode und Wallhöfen. Der 41-Jährige war in Richtung Vollersode unterwegs, als er einen vorausfahrenden Wagen sowie das Auto der 55-Jährigen überholte. Beim Wiedereinscheren verursachte er einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Frau, woraufhin beide Autos von der Straße abkamen. Die 55 Jahre alte Autofahrerin wurde hierbei schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergab ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alcotest einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet. Gegen den Mann wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren unter anderem aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 74 für über 5 Stunden vollständig gesperrt.

