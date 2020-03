POL-VER: Pressemitteilung vom 08.03.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich PI Verden

Fahrer ohne ausreichende Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Verden. Am Sonntagmittag kontrollierte eine Streife der Verdener Polizei einen 34jährigen Dörverdener, dessen Beifahrer nicht angeschnallt war. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer des Gespanns aus Van und Anhänger dafür nicht die ausreichende Fahrerlaubnisklasse BE besaß. Bei der Kontrolle wurde zudem eine Drogenbeeinflussung festgestellt, so dass letztendlich mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet wurden. Da ein Drogenvortest positiv auf mehrere Substanzen reagierte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Zeuge zum Diebstahl von Kinderjacken gesucht

Verden. Zeugen beobachteten einen Mann, der von einem Kleiderständer vor einem Kinderbekleidungsgeschäft in der Großen Straße, nahe Lugenstein, zwei Kinderjacken entwendete und mit einem Fahrrad in Richtung Rathaus davonfuhr. Der Diebstahl wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht, ohne dass der Zeuge bekannt ist, der den Dieb näher beschreiben könnte. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entfernen Geschwindigkeitsschilder

Langwedel. Nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang im letzten Jahr wurde kürzlich zwischen Daverden und Cluvenhagen die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert, da die Parkplatzausfahrt einer Gaststätte gefahrenträchtig bleibt. Dennoch ließen sich unbekannte Täter scheinbar dazu hinreißen, die Schilder in Fahrtrichtung Achim wieder umzulegen und so die Verkehrssituation wieder ein Stück gefährlicher zu machen. Da die Polizei dieses als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wertet, wurden Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Langwedel unter Telefon 04232/7617 entgegen.

Betrunkene Radfahrer stürzen

Verden. Zwei Verdener polnischer Herkunft, die vermutlich gemeinsam gezecht hatten, stürzten in den Abendstunden des Samstages unabhängig voneinander alkoholbedingt mit ihren Fahrrädern. Ein 40jähriger zog sich bei dem Sturz im Baustellenbereich der Waller Heerstraße Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 49jähriger Kumpan stürzte 2 Stunden später in der Ostpreußenstraße, blieb dabei aber unverletzt. Bei beiden wurde eine Alkoholbeeinflussung von an die drei Promille festgestellt. Daher ließ die Polizei Verden Blutproben entnehmen und leitete Strafverfahren ein.

Bereich PK Achim

Einbruch in Wohnhaus

Achim. Im Zeitraum von Samstag 14.45 Uhr bis Sonntag 01.30 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür zu einem Wohnhaus im Overbeckweg auf. Der Bewohner war in diesem Zeitraum abwesend. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Tabakwaren, obgleich die Wohnung in Gänze durch die Täter durchsucht wurde. Zeugenhinweise werden von der Polizei Achim unter 04202-9960 entgegen genommen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Überschlag endete glimpflich

Verden. Am Samstag, gegen 08:40 Uhr, kam ein 22 Jahre alter Lilienthaler mit seinem BMW an der Anschlussstelle der A 27 bei Verden-Nord von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt und der Pkw überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt, seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Wohnmobilfahrer berauscht unterwegs

Oyten. Am Samstag, gegen 19:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 48 Jahre alten Niederländer, der mit seinem Wohnmobil auf dem Weg in Richtung Hamburg war. Im Rahmen eines Vortestes konnte festgestellt werden, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hatte. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und zusätzlich knapp 800 Euro als Sicherheitsleistung für ein Bußgeldverfahren hinterlegen.

Spritmangel führt zu Drogenfund

Achim. Am Sonntagmorgen wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel zum Bremer Kreuz geschickt, weil dort ein Fahrzeug liegen geblieben sein sollte. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer nicht auf seine Tankanzeige geachtet und war wegen Spritmangels liegen geblieben. Der Kraftstoffmangel war anschließend das geringere Problem, denn bei dem 55 Jahre alten Quickborner konnten die Beamten zwei fertig gedrehte Joints feststellen, die er zuvor in den Niederlanden erworben haben wollte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes.

Bereich PK Osterholz

Alkoholisiert in Schlangenlinien unterwegs

Ritterhude. Ein 56-jähriger Ritterhuder fuhr mit seinem VW Golf von Bremen in Richtung Ritterhude. Dabei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er Schlangenlinien fuhr und zum Teil auf die Gegenfahrbahn geriet. Nachdem die Zeugen den Vorfall der Polizei gemeldet hatten, wurde der Mann kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kradfahrer leicht verletzt

Grasberg. Eine 33-jährige Frau aus Lilienthal befuhr am Samstag zur Mittagszeit mit ihrem Mercedes die Speckmannstraße von Grasberg kommend in Richtung Huxfeld. Sie schloss auf einen langsam fahrenden Traktor auf und beabsichtigte, diesen zu überholen. Dabei übersah sie den von hinten kommenden 32-jährigen Mann auf seinem Leichtkraftrad, der sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum Unfall, bei dem der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei das Krad nicht mehr fahrbereit war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 7000 Euro.

Einbruch in ein Wohnhaus

Ritterhude. Im Laufe des Samstages hebelten Unbekannte an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses im Vielenbruchsweg eine Terrassentür aus der Führung und konnten so eindringen, um das Haus zu durchsuchen. Es wurde Schmuck und wertvolles Besteck entwendet, bevor die Täter unerkannt flüchteten. Zeugen, die über den Tag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Osterholz/Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 anzurufen.

