POL-VER: Mann erkennt Betrugsmasche + KORREKTUR: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt + Kennzeichen nicht mehr gültig + Unter Drogeneinfluss unterwegs + Unfall mit drei Autos

Mann erkennt Betrugsmasche

Mehrere Anrufe eines Betrügers erkannte ein 77 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag sofort. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung aus und forderte die Zahlung eines höheren Geldbetrags von dem Mann. Der 77-Jährige erkannte die Betrugsmasche und erstattete Anzeige. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, keine Angaben zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten zu machen und den Anruf selbstständig zu beenden.

Weitere Präventionstipps zu unterschiedlichen Betrugsphänomenen sind hier zu finden: https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/betrug.html

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 39 Jahre alten Fahrradfahrer und einer 53-jährigen Autofahrerin kam es am Donnerstagmittag im Berliner Ring. Die Frau übersah im Einmündungsbereich zur Siemensstraße den von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 39-Jährige stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro.

Kennzeichen nicht mehr gültig

Den 26 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße. An dem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Seit dem 1. März heißt es bei den Versicherungskennzeichen "Schwarz statt Grün". Gegen den Mann wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei in Langwedel in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet. Gegen den 33-Jährigen wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfall mit drei Autos

Zu einem Zusammenstoß zwischen gleich drei Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 156. Das Anhalten von zwei vorausfahrenden Autos erkannte ein 23-Jähriger zu spät und fuhr auf das Fahrzeug einer 80 Jahre alten Frau auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der 80-Jährigen auf den davorstehenden Wagen einer 54-Jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die älteste Frau leicht verletzt. Zudem entstand an allen drei Autos ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro.

