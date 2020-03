Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schaden von mehreren Zehntausend Euro nach Brand in Wohnhaus + Anruf von falschen Polizeibeamten erkannt + 10.000 Euro Schaden nach Unfall + Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Schaden von mehreren Zehntausend Euro nach Brand in Wohnhaus

Lilienthal. Einen Brand in ihrem Einfamilienhaus in der Feldhäuser Straße entdeckte eine 38-Jährige am Donnerstag gegen 15:45 Uhr. Der Brand entstand nach derzeitigen Erkenntnissen im Erdgeschoss des Wohnhauses und wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lilienthal gelöscht. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Ermittlungsdienst der Polizei in Osterholz-Scharmbeck übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Anruf von falschen Polizeibeamten erkannt

Schwanewede. Ein Anruf eines falschen Polizeibeamten erreichte eine 85-Jährige am Donnerstagabend. Die Dame erkannte die Betrugsmasche des Anrufers und beendete das Telefonat. Ob die falschen Beamten auch bei weiteren Bürgerinnen und Bürgern angerufen haben, ist bislang unbekannt. Die unbekannten Täter und Täterinnen geben sich bei diesem Deliktsphänomen gegenüber den Angerufenen als Polizeibeamte aus. Sie fragen unter diesem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe sofort selbstständig zu beenden. Außerdem ruft die Polizei nie selbst unter der Nummer "110" an.

Weitere Präventionstipps können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

10.000 Euro Schaden nach Unfall

Schwanewede. Ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagmittag in der Straße "Steller Heide". Eine 33 Jahre alte Autofahrerin verursachte beim rückwärts Ausfahren von einem Grundstück einen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 52-Jährigen. Dieser war zum Unfallzeitpunkt auf der Straße in Richtung Kreisstraße 26 unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Ritterhude. Zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den Autos einer 40-Jährigen und eines 43 Jahre alten Manns kam es am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 74. Die beiden Autofahrer waren auf der Stader Landstraße in gegensätzliche Richtungen unterwegs, als die 40-Jährige in den Gegenverkehr geriet und den Zusammenstoß verursachte. Hierdurch wurden der 43-jährige Autofahrer und sein 37 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro.

