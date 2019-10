Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

60 Jugendliche mit roten Helmen, 13 rote Einsatzfahrzeuge mit blauen Lampen und jede Menge Martinshorn, das gab es heute in Saalhausen bei der Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehr Lennestadt zu bestaunen. Die Jugendlichen legten sich ordentlich ins Zeug, um alle die von ihren Ausbildern gestellten Übungsaufgaben zu meistern, egal ob Menschenrettung, Technische Hilfeleistung, Herstellen einer Wasserversorgung oder Brandbekämpfung. Fazit der großen Übung, es muss nicht alles perfekt klappen, das verlangt niemand, denn genau dafür sind die Übungen gedacht. Hier steht ein Stück weit die Kameradschaft und Teamgeist im Vordergrund. Es sind Jugendliche dabei, die gerade 10 Jahre alt und erst seit Kurzem in der Jugendfeuerwehr sind und Jugendliche, die schon 5 oder 6 Jahre dabei sind und im kommenden Jahr die Grundausbildung für die Einsatzabteilung beginnen. Dennoch unterstützen sich alle gegenseitig. Aber, mit dem Können, was sie heute gezeigt haben, darf man sich auch Nachwuchs freuen, der in Zukunft die Einsatzabteilung unterstützen wird.

