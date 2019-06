Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbrecher machten Beute in fünfstelliger Höhe

Celle (ots)

Im Verlauf der vergangenen Nacht (zu Dienstag 18.06.2019) brachen unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Im Flath" in Hambühren ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und ließen Kupferkabel sowie Handys, Notebooks und Bargeld mitgehen. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146/500090.

