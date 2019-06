Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Firmengebäude

Celle (ots)

Unbekannte Täter begaben sich gestern (Montag, 17.06.2019) um kurz vor Mitternacht auf ein Gewerbegrundstück in der Hunäusstrasse und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Beute machten sie nicht, denn die Alarmanlage ging sofort los. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

