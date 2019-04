Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

55543 Bad Kreuznach, Gensinger Straße (ots)

Am Montag, den 29.04.2019, um 17.00 Uhr, wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in der Gensinger Straße schwer verletzt. Der 17-Jährige lief zunächst auf dem Gehweg der Gensinger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Abzweigung zur Planiger Straße trat der Schüler ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Eine 30-jährige Autofahrerin, die ebenfalls Richtung Innenstadt fuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste den jungen Mann. Der Fußgänger wurde mit Verdacht auf mehrere Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht.

