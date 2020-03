Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Firma + Polizei sucht Zeugen + Mit Baum kollidiert + Missachtung eines Stoppschilds + Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall verursacht + Transporter überladen + ...

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Firma

Verden. Zutritt zu einem Firmengelände verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1 Uhr und 8 Uhr. Die Einbrecher betraten das Grundstück in der Bertha-Benz-Straße und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengebäude. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Ob bei der Tat Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Außerdem wurde ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Polizei sucht nach Sachbeschädigung Zeugen

Verden. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr den Zugang zu einer Turnhalle in der Zollstraße. Hierbei entstand an der Fensterscheibe ein Schaden von rund 800 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, können sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Einen 15-Jährigen kontrollierten Beamte der Polizei in Verden am Mittwochabend in der Straße "Uhlemühlen". Der Jugendliche war mit einem Mofa unterwegs, obwohl dessen Rücklicht defekt war. Außerdem war er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Gegen den jungen Fahrer wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde das Mofa zunächst sichergestellt.

Mit Baum kollidiert

Verden. Eine 43-Jährige kollidierte am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz Blumenwisch / Norderstädtischer Markt mit einem Baum. Die Autofahrerin war auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von der Straße abkam und den Zusammenstoß mit dem Baum verursachte. Das Fahrzeug wurde aufgrund der starken Beschädigungen anschließend abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3300 Euro.

Missachtung eines Stoppschilds führt zu Unfall

Verden. Die Missachtung eines Haltgebots führte am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Ein 19 Jahre alter Autofahrer querte nach derzeitigen Erkenntnissen die Windmühlenstraße von der Marienstraße kommend ohne am "Stoppschild" anzuhalten. Im Anschluss kollidierte er mit einem von links kommenden, 58 Jahre alten Autofahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Autos wurden aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall verursacht

Langwedel. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad kam es am Mittwochnachmittag in der Große Straße. Der 15 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrads erkannte nach derzeitigen Erkenntnissen das Bremsen der vorausfahrenden 41-jährigen Autofahrerin zu spät, woraufhin der hintere Teil des Leichtkraftrads wegrutschte und mit dem Auto kollidierte. Hierbei wurde die 17 Jahre alte Mitfahrerin des Leichtkraftrads leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1300 Euro. Außerdem war für die Dauer der Unfallaufnahme die Straße vollständig gesperrt. Vor Ort ergaben sich zudem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des 15-Jährigen, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Zudem ist das Leichtkraftrad nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gedrosselt, weshalb der junge Mann nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Das Leichtkraftrad wurde zwecks weiterer Überprüfung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden sichergestellt. Gegen den 15-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Transporter überladen

Verden / Langwedel / A 27. Gleich zwei überladene Transporter stellten Beamte der Autobahnpolizei in Langwedel am Mittwochvormittag auf der Autobahn 27 fest. Ein 61-Jähriger war in Richtung Hannover unterwegs, obwohl sein Transporter um rund 40 Prozent überladen war. In Richtung Cuxhaven war zudem ein 45-Jähriger mit einem Kleintransporter unterwegs, der um rund 21 Prozent überladen war. Gegen beide Männer wurden nun polizeiliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Langwedel. Einen 33-Jährigen kontrollierten Polizeibeamte am späten Mittwochabend in der Marienstraße. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, obwohl er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen den 33-Jährigen wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrerin nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Dörverden. Zu einer Kollision mit einem Baum kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 14. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war aus Hülsen kommend auf der Lange Straße unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam und mit dem Baum kollidierte. Hierdurch wurde die junge Frau schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde das Fahrzeug abgeschleppt. An diesem entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zudem wurde der Baum entwurzelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße rund 2,5 Stunden vollständig gesperrt.

Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Riede. Das Abbremsen eines vorausfahrenden Autos erkannte ein 21-Jähriger am Mittwochmorgen zu spät. Der junge Mann war auf der Bremer Straße in Richtung Ahausen unterwegs, als er den Zusammenstoß verursachte. Im Anschluss kam der 21 Jahre alte Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einer Hecke. Sowohl der junge Mann als auch die 41-jährige Fahrerin des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Aufgrund der starken Beschädigungen wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.

