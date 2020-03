POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/osterholz vom 07.03.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz:

Versuchter Einbruch in Kiosk Schwanewede. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Samstag durch Einwerfen der Eingangstür in einen Kiosk in der Straße Heidkamp in Schwanewede einzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter konnten unerkannt von der Tatörtlichkeit fliehen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel.04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums Schwanewede. Am späten Freitagabend befuhr eine 36-jährige Bremerin mit ihrem Opel die Vorbrucher Straße in Richtung Bremen und kommt, infolge ihres Alkoholkonsums, von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte sie eine Straßenlaterne, überschlug sich und blieb anschließend auf einem Feld liegen. Sowohl die Fahrerin, als auch ihre 30-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und entfernten sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnten die Frauen im Nahbereich durch eine Streifenbesatzung der Polizei Osterholz-Scharmbeck angetroffen werden. Durch den Verkehrsunfall wurden beide leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser im Raum stehenden Straftatbeständen.

Landkreis Verden:

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr Blender. Am 06.03.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Straße "In der Marsch" im Begegnungsverkehr zu einem sogenannten Spiegelklatscher zwischen einem schwarzen Audi und einem bislang unbekannten anderen Fahrzeug. Im Anschluss an die Berührung, durch die zumindest am Audi ein Sachschaden entstanden ist, entfernte sich der andere Beteiligte vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter in einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, können sich an die Polizeistation in Thedinghausen oder das Polizeikommissariat in Achim wenden.

Nach Spiegelklatscher Fahrt fortgesetzt Langwedel. Am 06.03.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Ortsdurchgangsstraße von Völkersen, auf Höhe der dortigen Bäckerei, zu einem Spiegelklatscher im Kurvenbereich. Durch die Berührung entstand ein Sachschaden am Pkw der 34-jährigen Verdenerin. Der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter im Verkehrsunfall nachzukommen. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, nimmt bitte Kontakt zur Polizeistation in Langwedel unter Tel. 04232/7617 auf.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss kann gestoppt werden Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen Mercedes-Benz in der Lindhooper Straße. Trotz Betätigen des Anhaltesignals stoppte der 29-jährige aus Verden seinen Pkw erst nach einigen Kilometern im Stadtgebiet. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Da an dem Fahrzeug ein augenscheinlich frischer Unfallschaden erkennbar ist, wurden entsprechende Ermittlungen durch die Polizei in Verden aufgenommen.

Außenspiegel entwendet Etelsen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag auf Freitag Zugang zu einem Grundstück in der Etelser Straße. Dort montierten sie fachgerecht die Außenspiegel eines dort abgestellten Wohnmobils ab und entkamen unerkannt. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann diese bei der zuständigen Polizeidienststelle in Langwedel unter 04232/7617 mitteilen.

Drogen dabei und berauscht unterwegs Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel und des Zolls kontrollierten am Freitagnachmittag einen 30 Jahren alten Seatfahrer, der auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Muskelaufbaupräparate mit sich führte. Zu allem Überfluss konnte im Rahmen eines Schnelltests noch festgestellt werden, dass er sein Fahrzeug scheinbar unter dem Einfluss von Kokain gefahren hat. Zur genaueren Bestimmung musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Drogen und die Medikamente wurden sichergestellt. Nach Zahlung einer Geldstrafe durfte er seine Fahrt als Beifahrer fortsetzen.

