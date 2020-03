Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tür aufgehebelt + Einbruch gescheitert + Brand von Dämmstoffen + Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden nach Unfall + Männer bei Einbruchsversuch ertappt + Falsche Personalien angegeben

Tür aufgehebelt

Grasberg. Zutritt zu einem Büro im Gemeindehaus in der Speckmannstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr. Dort hebelten sie eine Tür auf. Ob im Rahmen der Tat Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Einbruch gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. Ein Eindringen in ein Geschäft in der Industriestraße misslang bislang unbekannten Tätern zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Die Unbekannten wirkten gewaltsam auf das Schließsystem einer Tür ein, konnten diese jedoch nicht öffnen und ergriffen im Anschluss die Flucht. Es entstand hierdurch ein Schaden von rund 200 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Brand von Dämmstoffen

Osterholz-Scharmbeck. Einen Brand von Dämmstoffen löschte die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag gegen 0:30 Uhr. Den Brand bemerkte ein 24 Jahre alter Mitarbeiter, der daraufhin den Brandmeldealarm auslöste und gemeinsam mit einem weiteren Angestellten zunächst selbstständig Löschversuche vornahm. Das Material war im Außenlager eines Firmengeländes in der Straße "Feldhorst" gelagert. Die Dämmplatten wurden durch das Feuer vollständig beschädigt. Die Polizei hat noch vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen. Diese werden nun vom Arbeitsfeld für Branddelikte des Polizeikommissariats Osterholz fortgeführt. Bisher haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine arglos weggeworfene Zigarette die Ursache für die Brandentstehen gewesen sein könnte.

Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Unfall mit mehreren verletzten Personen kam es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 74. Eine 21 Jahre alte Frau bog mit ihrem Fahrzeug von der Myhler Straße nach rechts auf ein Grundstück ab, weshalb die dahinterfahrenden Autos bremsen mussten. Ein 24-jähriger Autofahrer bremste ebenfalls und wich nach rechts aus. Hierdurch verursachte er einen Zusammenstoß mit dem Auto der 21-Jährigen sowie dem geparkten Auto einer 50 Jahre alten Frau. Die 21-Jährige und der 24-Jährige wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro.

Männer bei Einbruchsversuch ertappt

Ritterhude. Einen Einbruchsversuch bemerkte ein 38 Jahre alter Hausbewohner am Montagvormittag gegen 10:50 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann klingelte zunächst mehrfach an der Eingangstür des Einfamilienhauses in der Val-de-Reuil-Straße. Als der 38-Jährige darauf aufmerksam wurde, bemerkte er zudem Geräusche im Garten. Er konnte daraufhin eine männliche Person an der Rückseite des Hauses bei dem Versuch beobachten, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem der 38-Jährige auf sich aufmerksam machte, ergriffen der Mann sowie eine weitere männliche Person die Flucht. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist einer der Männer 1,7 Meter bis 1,8 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt war er vermutlich mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Mann ist 1,75 Meter bis 1,8 Meter groß, circa 30 Jahre alt und ebenfalls schlank. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Cappi, einer blauen Jacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Männern oder zu anderen verdächtigen Umständen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Falsche Personalien angegeben

Worpswede. Ohne einen gültigen Führerschein war ein 42 Jahre alter Mann am Montagnachmittag auf der Hüttendorfer Straße unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle durch Polizeibeamte gab der Mann zudem falsche Personalien an. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

