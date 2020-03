Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigte Fahrräder in Schifferstadt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Schifferstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 28.02.2020, gegen 05:00 Uhr, meldete eine Zeugin eine Sachbeschädigung an Fahrrädern in der Nähe des Südbahnhofes im Ostring. Vor Ort wurden mehrere beschädigte Fahrräder festgestellt, die jedoch bislang keinem Geschädigten zugeordnet werden konnten. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher sowohl Zeugen des Vorfalls als auch mögliche Geschädigte, sich unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

