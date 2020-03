Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Seniorin von Trickdieben bestohlen 29.02.2020, 14:00 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 14.00 Uhr, belud eine 77-jährige Frau aus Speyer auf einem Supermarktparkplatz Am Rübsamenwühl ihren Wagen mit ihren Einkäufen, als sie von einem Mann nach einer Apotheke gefragt wurde. Durch dieses Gespräch abgelenkt bemerkte sie nicht, wie eine unbekannte weitere Person die Gelegenheit nutzte, um die im offenen PKW liegende Handtasche der Dame zu entwenden. Der Mann, der die Seniorin ablenkte, wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, gebräunter Teint, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, trug einen abgetragenen grauen Mantel, bzw. Jacke, er hatte keinen Bart und keine Brille. Über den zweiten Täter ist nichts bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Stephan Franz, PHK

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



