POL-PDLU: Mahnwache in Speyer

Für Freitag, den 28.02.2020, hatte das "Bündnis für Demokratie und Zivilcourage" in der Zeit von 18.30 - 20.00 Uhr zu einer "Mahnwache gegen rechten Terror" am Altpörtel in Speyer aufgerufen. Dem Aufruf folgten ca. 200 Personen. Die Mahnwache startete mit zwei Gedenkminuten, der sich eine Vielzahl von Redebeiträgen anschloss. Die Kundgebung verlief ohne jegliche Störungen und nahm einen ruhigen Verlauf.

