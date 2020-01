Polizei Paderborn

POL-PB: 11-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Nordstraße erlitt ein 11-jähriger Junge am Dienstag schwere Verletzungen.

Das Kind fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Detmolder Straße. An der Kreuzung Nordstraße missachtete der Junge die Vorfahrt einer auf der Nordstraße in Richtung Löffelmannweg fahrenden Seatfahrerin (20). Die junge Autofahrerin machte eine Vollbremsung. Der 11-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst und über die Motorhaube gegen die Frontscheibe geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

