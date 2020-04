Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Viersen: Festnahme nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Grefrath/Viersen: (ots)

Einem aufmerksamen Anwohner verdankt die Polizei die Festnahme eines 23-jährigen Afghanen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Zeuge hatte den polizeibekannten Mann an Ostermontag gegen 23:30 Uhr auf der Petersstraße dabei beobachtet, wie er die Tür zu einem Lebensmittelgeschäft einschlug und in den Verkaufsraum eingestiegen war. Im Verkaufsraum trafen ihn die Einsatzkräfte der Polizei Viersen an. Neben einigen zig Euro Bargeld aus der Kasse des Geschäftes hatte er einige Lebensmittel unter dem Arm, als die Festnahme im Verkaufslokal erfolgte. Der Beschuldigte war kurz zuvor aus dem Polizeigewahrsam in Viersen entlassen worden. Hierhin war er zur Identitätsfeststellung gegen 20:30 Uhr aus Grefrath gebracht worden. In Grefrath hatte der Mann auf der Johannes-Girmes-Straße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, wobei er auch beobachtet worden war. Nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam hatte er sich offenbar zügig eine weitere mögliche Einnahmequelle gesucht, die er in dem Lebensmittelmarkt auf der Petersstraße zu finden glaubte. Der Beschuldigte gestand die Vorwürfe, machte aber zu seinem Aufenthaltsort im Kreis Viersen keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an./ah (331)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell