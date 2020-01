Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Grundschule

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Eine Grundschule an der Lindenallee in der Ortschaft Keyenberg ist am vergangenen Wochenende (Freitag, 10.Januar bis Montag, 13. Januar) das Ziel von Einbrechern gewesen. Mit erheblicher Gewalt wurden Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. Die Täter hebelten mehrere Schränke auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell