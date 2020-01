Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Madonnenfiguren und Bronzevasen von Friedhof entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte Täter suchten in der Zeit zwischen dem 9. Januar (Donnerstag) und 11. Januar (Samstag) den Waldfriedhof an der Wolfskaul auf. Sie entwendeten von verschiedenen Gräbern Bronzevasen und eine Madonnenfigur. Zwei der entwendeten Vasen konnten zwischenzeitlich an anderer Stelle auf dem Friedhof aufgefunden und sichergestellt werden. In der Zeit vom 11. Januar (Samstag) bis zum 12. Januar (Sonntag) entwendeten unbekannte Täter von einem weiteren Grab am Waldfriedhof ebenfalls eine Madonnenfigur aus Bronze. Die Statue wurde herausgerissen, obwohl sie mit einem Granitsockel fest verschraubt war.

