Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Erkelenz / Erkelenz-Wockerath (ots)

Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr am Montag (13. Januar) haben unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Jacobstraße in Erkelenz-Wockerath aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. In Erkelenz gelangten Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld und eine Kette. Diese Tat ereignete sich ebenfalls am Montag (13. Januar), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr.

