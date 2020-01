Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat 500 entwendet

Gangelt-Niederbusch (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag, 13. Januar, zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr einen Pkw Fiat 500 entwendet. An dem grau roten Fahrzeug, das zum Tatzeitpunkt an der Dorfstraße stand, waren Neusser Kennzeichen (NE-) angebracht.

