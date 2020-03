Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 31.03.2020

Salzgitter (ots)

Spiegelglas vom PKW entwendet

Salder. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Spiegelglas des linken Außenspiegels eines VW Golf. Der PKW stand in der Straße "Teichkamp" ordnungsgemäß geparkt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341 18970, zu melden.

Schmuck aus Seniorenheim entwendet

Thiede. Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr, auf unbekannte Weise in das Zimmer der 85-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims in der Danziger Straße ein. Sie entwendeten diverse Schmuckgegenstände und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Thiede, Telefon 05341/941730, zu melden.

Salzgitteranerin durch Unfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Kattowitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, durch den eine 32-jährige Salzgitteranerin leicht verletzt wurde. Eine 84-jährige Golf-Fahrerin aus Salzgitter fuhr von der Wehrstraße in die Kattowitzer Straße ein. Hierbei übersah sie offenbar die 32-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg der Kattowitzer Straße in Richtung der Westfalenstraße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW, infolgedessen die Radfahrerin offenbar stürzte und sich am Rücken leicht verletzte. Sie wurde durch einen Rettungswagen, zur medizinischen Versorgung, ins Klinikum Salzgitter gebracht. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

