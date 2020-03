Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 31.03.2020

Peine (ots)

Diebe entwendeten Smartphone

Peine. Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein iPhone aus einem PKW, der in der Schützenstraße stand. Der PKW des 33-jährigen Eigentümers aus Peine war zur Tatzeit nicht abgeschlossen. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Unbekannte Täter drangen in Sporthalle ein

Peine. In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Sporthalle am Friedrich-Ebert-Platz ein. Die Täter nutzten die Sporthalle offenbar widerrechtlich als Aufenthaltsort/Treffpunkt. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Sie hinterließen die Sporthalle in einem verunreinigten Zustand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Scheibe eines PKW eingeschlagen

Vechelde. In der Zeit von Donnerstag, 22:00 Uhr, bis Freitag, 14:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Ford Fiesta auf der Fahrerseite ein. Der PKW des 53-jährigen Geschädigten stand in der Straße "Am Schützenplatz" am Straßenrand geparkt. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

