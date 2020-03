POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine für den 29.03.2020

Polizei Salzgitter

Ladendiebstahl Ein amtsbekannter 38jähriger entwendete am 28.03.2020 gegen 18:38 Uhr in einem Supermarkt in der Heinrich-Hertz-Straße vier Flaschen Whisky im Wert von 88,46 Euro. Durch Mitarbeiter der Firma wurde der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag wurde er in eine JVA eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung, Beleidigung Nachdem ein alkoholisierter 24jähriger am 28.03.2020 gegen 18:55 Uhr im Klinikum Peine randaliert hatte und dort eine Tür beschädigt hatte beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Da er weiterhin aggressiv war wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt.

Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz Am 28.03.2020 um 16:13 Uhr wurde auf dem Spielplatz in der Schreiberhauer Straße ein Mann mit seinem minderjährigen Sohn angetroffen, obwohl dies derzeit untersagt ist. Ein Platzverweis wurde erteilt, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Zwischen dem 27.03.2020, 18:00 Uhr und dem 28.03.2020, 16:15 Uhr kam es in der August-Bebel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW (Volvo)und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden.

