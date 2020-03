Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 29.03.2020

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 27.03.2020, 11.00 Uhr, bis Samstag, 28.03.2020, 11.00 Uhr, wurde in der in der Straße "Unter dem Dorfe" in Berel an insgesamt sechs zum Parken abgestellten Pkw jeweils mindestens ein Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl aus Pkw

Am Freitag in der Zeit von 10.30 bis 14.00 Uhr wurde in einem Waldstück zwischen Salzgitter-Hallendorf und Salzgitter-Bleckenstedt die Geldbörse eines 61-jährigen Geschädigten aus Salzgitter aus seinem unverschlossenen Pkw entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Häusliche Gewalt

Am Samstag um 23.25 Uhr kam es in Salzgitter-Flachstöckheim zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Im Verlauf eines Streites soll ein 36-jähriger Salzgitteraner seine 29-jährigen Ehefrau geschlagen und getreten haben. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei hatte der 36-jährige die Wohnung bereits verlassen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

