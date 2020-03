Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Alleinunfall - Langenfeld - 2003023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (4. März 2020) kam es auf der Opladener Straße in Reusrath zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Es entstand ein hoher Sachschaden - zudem wurde die Unfallverursacherin zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Das war passiert:

Gegen 21:10 Uhr war eine 31-jährige Leverkusenerin mit ihrem Skoda Roomster über die Opladener Straße in Richtung Opladen gefahren, als sie laut eigenen Angaben auf Höhe des dortigen Grillrestaurants einen Krampf bekam und die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie prallte mit hoher Wucht in einen schwarzen Audi, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Audi dann in einen Mazda geschoben, welcher wiederum einen vor ihm stehenden Peugeot beschädigte.

Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl ihr Auto, als auch der Audi, wurden bei dem Unfall derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell