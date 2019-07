Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfester Streit

Rastatt (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Montagabend "Am Schloßplatz" haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin meldete gegen 18.20 Uhr, dass sich zwei junge Männer gegenseitig mit Fäusten attackiert hätten. Die beiden 22- und 24-Jährigen konnten wenig später einer Kontrolle unterzogen und der Disput so geschlichtet werden. Beide sehen nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/ya

