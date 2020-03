Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Polizeiliche Maßnahmen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zur Durch- und Umsetzung der kommunalen (Allgemein-) Verfügungen anlässlich der Beschränkung sozialer Kontakte angesichts der Corona-Pandemie.

Zuständigkeitsbereiche der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel sowie der Polizeikommissariate Peine, Wolfenbüttel und Salzgitter-Bad.

Donnerstag, 26.03.2020, 06:00 Uhr - Freitag, 27.03.2020, 03:00 Uhr.

Im Berichtszeitraum musste die Polizei in insgesamt 37 Fällen gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern einschreiten, die sich nicht entsprechend der kommunalen Allgemeinverfügungen verhalten hatten, 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gemäß § 73 IfSG eingeleitet. Die angesprochenen Personen zeigten sich alle sehr kooperativ und hatten für die polizeilichen Maßnahmen Verständnis.

Konkret wurde am 26.03.2020, 18:00 Uhr, eine 5-köpfige Personengruppe in Salzgitter in der Einsteinstraße auf einer Grünfläche angetroffen, die sich zum Badminton spielen getroffen hatte.

In Peine trafen sich gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Celler Straße drei Personen, um gemeinsam Musik zu hören und Alkohol zu konsumieren.

In Salzgitter-Bad in der Burgundenstraße konnte gegen 13:15 Uhr ein Mann angetroffen werden, der auf Grund von Zeugenaussagen ein offensichtlich falsches Hustverhalten an den Tag gelegt hatte. Mit ihm führten die Beamten ein klärendes Gespräch.

Weitere größere Personengruppen (bestehend aus ca. 5 Personen) konnten in Salzgitter in der Westfalenstraße, am Salzgittersee, in Schöppenstedt und im Stadtgebiet von Wolfenbüttel angetroffen werden.

Die Polizei appelliert weiter an die Vernunft aller Mitbürgerinnen und Mitbürger und bittet eindringlich, sich an die bestehenden Vorschriften, die den Allgemeinverfügungen der Kommunen zu entnehmen sind, zu halten.

Insbesondere an warmen Tagen muss jeder sein Sozialverhalten überdenken und danach sein Handeln ausrichten. Bitte nehmen sie warme Tage nicht zum Anlass, um sich in größeren Gruppen zu treffen. Bitte begeben sie sich nicht in Gefahr und gefährden andere durch ihr Verhalten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell