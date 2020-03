Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Polizeiliche Maßnahmen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zur Durch- und Umsetzung der kommunalen (Allgemein-) Verfügungen anlässlich der Beschränkung sozialer Kontakte angesichts der Corona-Pandemie.

Mittwoch, 25.03.2020, 06:00 Uhr - Donnerstag, 26.03.2020, 06:00 Uhr.

Im Berichtszeitraum konnte die Polizei bei den durchgeführten Kontrollen in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel insgesamt 23 Fehlverhalten nach dem IfSG feststellen. Es wurden hierbei eine Straftat gemäß § 75 IfSG sowie zwei Ordnungswidrigkeiten gemäß § 73 IfSD eingeleitet.

In einem konkreten Fall, der sich am 25.03.2020, 07:25 Uhr, in Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, ereignet hatte, habe ein unbekannter Mann einer 30-jährigen Frau und einem 56-jährigen Mann aus nächster Nähe ins Gesicht gehustet und dabei "Corona" gerufen. Hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen.

In einem weiteren konkreten Fall, der sich am 25.03.2020 gegen 09:30 Uhr in Schöppenstedt, Markt, ereignet hatte, konsumierten mehrere Personen in der Öffentlichkeit alkoholische Getränke.

Die Bürgerinnen und Bürger verhielten sich auf Ansprache sehr kooperativ und zeigten für die polizeilichen Maßnahmen Verständnis.

Hierfür bedankt sich die Polizei.

Die Polizei appelliert weiterhin an die bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen. Insbesondere erinnern wir daran, nicht in Gruppen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit aufzutreten und zu Gesprächspartnern einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Weitere wesentliche Bestimmungen sind in den kommunalen Allgemeinverfügungen geregelt.

Bitte verhalten sie sich entsprechend und minimieren somit die Gefahr für sich und andere, sich anzustecken oder andere in eine solche Gefahr zu bringen.

