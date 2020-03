Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Bellinghoven (ots)

Zwischen Samstag, 7. März, 17 Uhr und Sonntag, 8. März, 7.30 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Fahrzeug an der Straße Am Kapellchen ein. Aus dem Innenraum nahmen sie ein Handy, verschiedene Bohrmaschinen und Akkuschrauber mit.

