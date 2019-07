Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen(Sieg)- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 05.07.2019, um 22:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer die Lindenstraße im Stadtgebiet von Kirchen in Richtung B 62. Im Scheitelpunkt einer leichten Linkskurve stieß der Pkw mit dem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des im Gegenverkehr befindlichen Pkw eines 47-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 1000EUR. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 30-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden; ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell