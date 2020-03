Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Geilenkirchen-Teveren (ots)

In ein Haus an der Straße Zum Junkersbusch drangen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 26. Februar (Mittwoch) und dem 8. März (Sonntag) ein und durchwühlten die Räume. Es stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

