Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln 02.11.2019; 21:15 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagabend fielen einer Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Herdstraße bei einem 18-jährigen PKW-Fahrer aus Germersheim Symptome auf, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln schließen ließen. Da der junge Mann einen freiwilligen Urintest ablehnte und der Verdacht auf eine Fahrt unter Drogeneinfluss bestand, wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

