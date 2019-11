Polizeidirektion Ludwigshafen

Am gestrigen Samstag, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW die Siemensstraße in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße. Am dortigen Kreisel warteten verkehrsbedingt zwei weitere PKW vor ihm. Aus bislang nicht zweifelsfrei geklärter Ursache konnte der ältere Herr sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr dem vor ihm befindlichen Wagen auf, welcher wiederum hierdurch auf den vordersten PKW aufgeschoben wurde. Dieser bemerkte jedoch offensichtlich nichts von dem Zusammenstoß und fuhr weiter. Am Wagen des Unfallverursachers, sowie der weiteren bekannten Unfallbeteiligten entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro. Zudem klagte die 50-jährige Fahrzeugführerin aus Speyer über Schmerzen im Nacken. Die Polizei Speyer bittet den bislang unbekannten weiteren Unfallbeteiligten sowie mögliche Zeugen sich unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

