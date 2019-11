Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheit im Verkehr 02.11.2019, 11:10 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag meldete eine Zeugin der Polizei Speyer, dass sie soeben beobachtet habe, dass eine PKW-Fahrerin in der Fuchsweiherstraße gegen ein Gaststättenschild gefahren und offensichtlich betrunken sei. Vor Ort konnte die 22-jährige verantwortliche Fahrzeugführerin aus Gernsbach und ihr männlicher Beifahrer von den eingesetzten Beamten angetroffen werden. Beide schienen deutlich dem Alkohol zugesprochen zu haben. Die junge Dame zeigte sich wenig kooperativ und bestritt, das Auto gefahren zu haben. Nachdem sie einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihr aufgrund der offenkundigen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle sind die Folge. Ein Sachschaden entstand im Übrigen weder an dem genannten Schild, noch am PKW der Dame. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

