Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Audifahrer nach Unfall gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Kreuzung der Baumwollstraße zur Hengeloer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.45 Uhr wurde dabei eine minderjährige Radfahrerin von einem schwarzen Audi Avant angefahren. Der Fahrer hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Audi neueren Fabrikats dürfte im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell