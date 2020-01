Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (dei) Sachbeschädigungen, Pkw Diebstahl und Vandalismus in der Nacht von Freitag auf Samstag -Zeugenaufruf-

Freitag, 24.01.2020/ 18:00 Uhr - Samstag, 25.01.2020/ 12:00 Uhr, 31061 Alfeld. In der Nacht zum Samstag wurden in der Marktstraße Mülleimer und andere Gegenstände von unbekannten Tätern in die Warne geworfen. Weiterhin wurde in der Leinstraße die rückwärtige Glastür der dortigen Volksbank eingetreten. Zusätzlich kam es im Bereich des Alfelder Bahnhofs zu Sachbeschädigungen. Hier wurden Mülleimer, Fahrräder und andere Gegenstände herumgeworfen, sowie der Kühlergrill eines Pkw Skoda Octavia eingetreten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich mind. auf 1500,- Euro. Weiterhin wurde ein Pkw Opel Corsa einer 31 Jahre alten Frau aus Diepholz vom Parkplatz Hackelmasch entwendet. Anschließend fuhren der oder die Täter mit dem Pkw den Wirtschaftsweg vom Parkplatz in Richtung Limmer. Auf einem Acker neben den Godenauer Fischteichen blieb der Pkw im Schlamm stecken und die Täter flüchteten. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Ob die Sachbeschädigungen im Stadtbereich und der Pkw Diebstahl im Zusammenhang stehen, muss die Polizei noch ermitteln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

