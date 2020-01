Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Durch Zeugen Unfallflucht geklärt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Durch einen 39-jährigen Hannoveraner wurde am Samstagabend beobachtet, wie auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Voss-Straße ein Transporter beim Ausparken gegen einen anderen Pkw stieß. Anstatt sich nun um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer mit seinem Fahrzeug. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und ließ die Polizei verständigen. Durch darauffolgende Ermittlungen konnte als Verursacher ein 41-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgestellt werden, der sich momentan zu Besuch in Deutschland aufhält. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste dieser eine Sicherheitsleistung zahlen. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

