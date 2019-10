POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstes Kind aufgefunden; Fake-News - Verfasser meldet sich bei der Polizei; Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Reutlingen

Missgeschick beim Einfädeln

Ein Missgeschick einer Autofahrerin hat am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der B 28 und zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr geführt. Die Frau fuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW Golf an der Anschlussstelle Hohbuch auf die Bundesstraße in Richtung Betzingen auf und fädelte vor einem auf der rechten Spur heranfahrenden Lkw ein. Dabei schaltete sie das Automatikgetriebe versehentlich in den Leerlauf, was dazu führte, dass sie nicht mehr beschleunigen konnte, sondern abrupt langsamer wurde. Trotz einer Vollbremsung des 45-jährigen Fahrers prallte sein Lkw deshalb ins Heck des VW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Fahrbahn war gegen 7.45 Uhr wieder frei. (ak)

Reutlingen (RT): Vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden

Ein elfjähriges Mädchen, nach dem am Donnerstagabend in Reutlingen mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, ist von Beamten des Polizeireviers Reutlingen wohlbehalten aufgefunden worden. Die Mutter hatte das Kind auf einer Veranstaltung in einer Halle in der Oberlinstraße aus den Augen verloren, weshalb gegen 18.50 Uhr die Polizei verständigt wurde. Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen führten schließlich dazu, dass das Mädchen gegen 21.15 Uhr in der Peter-Rosegger-Straße / Ecke Werastraße angetroffen und seiner erleichterten Mutter übergeben werden konnte. (mr)

Pfullingen (RT): Radler übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Klosterstraße ereignet hat. Eine 75-Jährige wollte gegen 7.10 Uhr mit ihrem Peugeot 107 vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Klosterstraße in Richtung Unterhausen einbiegen. Dabei übersah sie in der Dämmerung einen von links in Richtung Ortsmitte heranfahrenden Radler. Der 40-jährige Radfahrer, dessen Fahrrad ordnungsgemäß beleuchtet war, bremste stark ab und versuchte, durch eine Ausweichbewegung der drohenden Kollision zu entgehen. Dabei stürzte er und verletzte sich. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung im Laufe des Tages wieder verlassen konnte. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. (cw)

Pfullingen (RT): Fake-News - Verfasser meldet sich bei der Polizei

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.10.2019/10.54 Uhr

Aufgeschreckt durch die Tragweite seines Posts auf der Internetseite für selbstkreierte Witze, meldete sich am Donnerstagabend ein 22-Jähriger aus einer Reutlinger Kreisgemeinde beim Polizeirevier Pfullingen. Er räumte ein, die Meldung über einen angeblichen Clown, der in einem Wald bei Pfullingen eine junge Frau angegriffen haben soll, frei erfunden zu haben. Diese Meldung hatte sich am Donnerstag virulent im Internet und in den sozialen Netzwerken verbreitet und für erheblichen Wirbel gesorgt. Diesen Post hatte er eigenen Angaben zufolge bereits vor Jahren auf dieser Seite kreiert, um ihn privat zu verwenden. Dass seine Falschmeldung öffentlich werden könnte und das Internet nichts vergisst, war ihm nicht bewusst. Warum diese Meldung nun auf der betreffenden Internetseite wieder aufgetaucht ist, ist noch unklar. Aufgrund der Angst, die so eine Nachricht auslöst, warnt die Polizei nochmals davor, diese Falschmeldung zu teilen oder weiter zu verbreiten. Der Post wurde zwischenzeitlich von der Internetseite gelöscht. (cw)

Deizisau (ES): Weinroter Pkw gesucht (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht derzeit nach einem weinroten Pkw und dessen Fahrer, der im Verdacht steht, am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein 79-Jähriger war mit seinem Mitsubishi Colt gegen 13 Uhr auf der B 10 von Wernau herkommend unterwegs und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Plochingen. In der Ausfahrt wurde der Mann seinen Angaben zufolge von einem weinroten Pkw rechts überholt und nach links abgedrängt. Der Mitsubishi kam von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit den Leitplanken. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Der gesuchte Pkw, bei dem es sich um einen Ford gehandelt haben könnte, fuhr in Richtung Otto-Konz-Brücke davon. Der Fahrer hatte dunkle, hochgestellte Haare. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-420. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine 33-jährige Radlerin ist am Donnerstagabend am Beginn der Herrenberger Straße verunglückt. Die Frau war gegen 18.15 Uhr auf der Schnarrenbergstraße bergab unterwegs gewesen, bevor sie nach rechts in die Herrenberger Straße einbiegen wollte. Aufgrund eines Fahrfehlers überfuhr sie an der Einmündung den Randstein einer Verkehrsinsel und stürzte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (ak)

