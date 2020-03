Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl von Arbeitsgerät

Dienstag, 24.03.2020, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.03.2020, 06:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh von einer straßenbaustelle in der Jägermeisterstraße eine hier abgelegte Palettengabel (Anbaugerät für Baumaschinen). Der Wert der Palettengabel wird mit rund 1500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in Imbisswagen

Dienstag, 24.03.2020, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 25.03.2020, 08:35 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh versuchten bislang unbekannte Täter durch Auftreten der Tür in einen Imbisswagen, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Am Rehmanger aufgestellt ist, aufzutreten. Dieser Versuch misslang offensichtlich, ein Eindringen erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Gielde: Motorradfahrer stürzt beim Wenden und verletzt sich leicht

Mittwoch, 25.03.2020, gegen 18:15 Uhr

Beim Wenden auf einem Schotterweg im Bereich der Ortschaft Gielde stürzte ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer am Mittwochabend und fiel hierbei zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Leichtkraftrad entstand geringer Sachschaden.

