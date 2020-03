Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.03.2020

Peine (ots)

Einbrecher drangen in Einfamilienhaus ein

Adenstedt. In der Zeit vom 12.03.2020, gegen 15:00 Uhr, bis zum 26.03.2020, 10:50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Eckergarten" ein. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten offenbar nach möglichem Diebesgut. Anschließend entfernten sie sich, ohne etwas entwendet zu haben, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, 05172/370750, zu melden.

Einbrecher versuchten Obstbäume zu entwenden

Peine. Am Donnerstag, gegen 22:40 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Gartencenters in der Theodor-Heuss-Straße. Bei dem Versuch, mehrere Obstbäume im Wert von 185 Euro zu entwenden, wurden sie von einem 49-jährigen Peiner entdeckt. Die beiden dunkel gekleideten Täter entfernten sich unerkannt. Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Bäume konnten auf dem Parkplatz des Gartencenters wieder aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Stederdorf. Am Donnerstag, zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugfahrer einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Caroline-Herschel-Straße stand. Er verursachte einen Schaden auf der gesamten linken Fahrzeugseite, in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

