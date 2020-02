Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrzeugbrand - Insassen bleiben vorsorglich im Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020, kam es in WT-Tiengen in der Industriestraße zum Brand eines Pkws. Gegen 21:40 Uhr bemerkte die 56-jährige Fahrerin, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen. Sie und ihre mitfahrende Tochter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die angerückte Feuerwehr löschte das Feuer. Am alten VW der Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich. Da die beiden Insassen dem Rauch ausgesetzt waren, wurden sie vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen.

