Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Mit Fahrzeug überschlagen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 26.02.2020, verlor ein 51-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war von Bleichheim in Richtung Wagenstadt unterwegs. Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, überschlug sich das Fahrzeug im angrenzenden Ackergelände. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell