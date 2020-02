Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Autofahrerinnen alkoholisiert hinterm Steuer

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 26.02.2020, gerieten gleich zwei Autofahrerinnen in Wehr in den Fokus der Polizei, da sie sich mutmaßlich alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatten. Gegen 22:10 Uhr war eine 37 Jahre alte Renault-Fahrerin in eine Verkehrskontrolle geraten. Knapp ein Promille ergab bei ihr eine Alkoholüberprüfung. Die Frau muss mit einem vierwöchigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. Kurz vor 22:30 erfolgte eine Mitteilung an die Polizei, dass eine 41-jährige Frau betrunken Auto gefahren sei. Eine Polizeistreife überprüfte die Fahrtüchtigkeit der Frau. Ca. drei Promille ergab der Test mit einem Alcomaten, weshalb eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau beschlagnahmt wurde.

