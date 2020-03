Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 27.03.2020 bis 29.03.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

1. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße / Brucknerstraße., 27.03., 22:12 Uhr

Der 31 Jahre alte Fahrer einen VW Golf wollte von der Brucknerstraße kommend nach rechts auf die Neißestraße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten VW Polo, der gerade auf der Neißestraße in Richtung Westfalenstraße fuhr. Der 19 Jahre alte Fahrer des VW Polo konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Polo-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

2. Besondere Vorkommnisse / Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter, 27. u. 28.03. Auf Grund des schönen Wetters konnte trotz des bestehenden Kontaktverbotes ein erhöhtes Personenaufkommen im Stadtgebiet von Salzgitter festgestellt werden. Gerade in Bereichen von Parkanlagen und Seen waren viele Menschen unterwegs. Im Bereich des Salzgittersees konnten zeitweise um die 200 Personen gezählt werden. Hier wurden durch die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei zwischen 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr mindestens 20 x Lautsprecherdurchsagen mit Informationen zum erlaubten Verhalten in Zeiten der Corona-Pandemie in deutscher Sprache durchgeführt. Der überwiegende Anteil der Personen hielt sich an die Ausführungen der Allgemeinverfügung. Trotzdem wurden auch immer wieder kleinere Personengruppen festgestellt werden, die gegen die Verfügung verstießen.

Gegen 21:00 Uhr wurden im Rahmen eines Einsatzes anlässlich einer Ruhestörung in der Reppnerschen Straße in Salzgitter-Lebenstedt in einer Wohnung 17 Personen angetroffen, die dort offensichtlich feierten und gegen das Kontaktverbot verstießen. Hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen die Betreiber von zwei noch geöffneten Gaststätten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zu späterer Stunde konnten im Stadtgebiet mehrere kleinere Gruppen im öffentlichen Raum angetroffen werden, die ebenfalls gegen das Kontaktverbot verstießen.

Insgesamt wurden diesbezüglich 19 Strafverfahren und 58 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter Bußgelder ab 200 Euro verhängt werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Düerkop

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell