Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kind bei Verkehrsunfall glücklicherweise nur leichtverletzt

Niedersteinebach (ots)

Am frühen Freitagabend missachtete ein 10 - jähriges Mädchen beim Auffahren vom Gartenweg in die Hauptstraße in Niedersteinebach die Vorfahrt eines vorbeifahrenden PKW auf der Hauptstraße. Das Kind prallte dabei mit seinem Fahrrad gegen die Fahrerseite des PKW und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt das Mädchen glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell