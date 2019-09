Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Pkw BMW, welcher mehrere Tage auf dem Parkplatz des Krankenhauses Kirchen geparkt war. Am Sonntag, den 01.09.2019 stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Heckklappe fest. Der Verursacher hat sich offensichtlich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

