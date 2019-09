Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daaden (ots)

Ein 36-Jähriger Fahrer eines Motorrollers wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Daaden leicht verletzt. Ein 55-Jähriger war mit einem Pkw von der Betzdorfer Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei missachtete der 55-Jährige die Vorfahrt des Kradfahrers, welcher schon den Kreisverkehr befuhr. Der Kradfahrer machte eine Vollbremsung um eine Kollision zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Zu einem Kontakt der beteiligten Fahrzeuge war es nicht gekommen. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

